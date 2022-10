کراچی میں سیلاب متاثرہ بچی سے اجتماعی زیادتی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار

کراچی: سندھ پولیس نے کلفٹن میں بچی سے جنسی زیادتی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جنسی زیادتی کا واقعہ کلفٹن بوٹ بیسن تھانے کی حدود میں پیش آیا تھا جس پر وزیراعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس لیا تھا۔

وزیراعلیٰ سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے بچی سے زیادتی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے گرفتار کیا گیا جب کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کےلیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

Sindh Police arrested the culprit who was involved in rape of 9 years old flood victims girl. Arrest was made with the help of CCTV cameras. Incident was took place in clifton karachi. Culprit is arrested from defence karachi.

— Sharjeel Inam Memon (@sharjeelinam) October 25, 2022