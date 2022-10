عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔

Imran Niazi is playing a dangerous game. He is using tragic killing of Arshad Sharif for petty politics & going to the extent of casting aspersions on state institutions. He should be patient & wait for findings of Judicial Commission instead of resorting to baseless allegations.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 26, 2022