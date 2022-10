مشہور بالی ووڈ پروڈیوسر نے بیوی کو گاڑی سے کچل دیا، ویڈیو وائرل

ممبئی: بالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر کمل کشور مشرا نے اپنی بیوی کو گاڑی سے کچل دیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ پروڈیوسر کمل کشور مشرا نے دوسرے خاتون سے پکڑے جانے پر اپنی ہی بیوی کو گاڑی سے کچل دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 19 اکتوبر کی رات ممبئی کے علاقے اندھیری میں واقع عمارت کی کارپارکنگ میں ایک گاڑی نے خاتون کو کچل دیا تھاتاہم وہاں موجود ایک شخص نے خاتون کو بچالیا جبکہ کچلنے والا شخص گاڑی لے کر بھاگ گیا تھا۔

#WATCH | Case registered against film producer Kamal Kishore Mishra at Amboli PS u/s 279 & 338 of IPC for hitting his wife with a car.She claims after the incident she suffered head injuries.We’re searching for accused. Further investigation underway:Amboli Police

