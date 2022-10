امریکا کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید 3 کروڑ ڈالرز امداد دینے کا اعلان

اسلام آباد / واشنگٹن: امریکا نے پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مزید تین کروڑ ڈالرز فنڈز دینے کا اعلان کردیا۔

امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مختلف مد میں پاکستان کو اب تک 9 کروڑ 70 لاکھ ڈالر فراہم کرچکا ہے۔

امدادی رقم میں اضافے کا اعلان امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے سندھ کے ضلع شکار پور میں سیلاب متاثرہ علاقے کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے متاثرین میں خیمے، بیت الخلا اور حفظان صحت کی کٹس بھی تقسیم کیں۔

“We have been here for the people of Pakistan since the beginning, supporting the most vulnerable communities. With these new funds, the United States will expand upon its existing response, enabling USAID to reach more than 1.8 million people in Pakistan.” -DB #AmbBlome pic.twitter.com/wVaiRaH5YB

— U.S. Embassy Islamabad (@usembislamabad) October 27, 2022