میری بیٹی کو مارنے کیلئے جِم میں اتنی باڈی بنائی ہے؟ علیزے کے والد کا فیروز سے سوال

کراچی: حال ہی میں پاکستان شوبز کی اداکارہ میرا سیٹھی نے فیروز خان کی سابقہ اہلیہ علیزے سلطان اور اہلِ خانہ سے ملاقات کی ہے۔

ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے میرا نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ’میں علیزے سلطان اور ان کی فیملی سے ملی ہوں الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں اور انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے‘۔

انہوں نے مزید لکھا کہ ملاقات کے دوران علیزے کے والد نے سوال کیا کہ ’مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اس نے جم میں اتنی باڈی بنائی ہے، لیکن کس لیے؟ میری بیٹی کو مارنے کے لیے؟‘۔

I met Aliza Sultan and her family.

The allegations are very serious, and people should take them seriously.

Her father: “Mujhe iss baat ki hairat hai ke uss ne itni body banaai gym mein. Laikin kis leye? Meri beti ko maarne ke leye?”

— Mira Sethi (@sethimirajee) October 27, 2022