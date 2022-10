’ مولا جٹ‘ نے انٹرنیشنل باکس آفس پر دو بالی ووڈ فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور / لندن: فلم ’دی لیجنڈ آف مولا جٹ‘ کی ریلیز کے 13 دن بعد بھی باکس آفس پر شاندار پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔

فلم نے بین الاقوامی سطح پر بالی ووڈ کی دو میگا فلموں کو باکس آفس پر پیچھے چھوڑ کر ایک اہم سنگ میل عبورکرلیا۔

اکشے کمار کی فلم ‘رام سیتو’، اجے دیوگن اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم ‘تھینک گاڈ‘ کو دیوالی کے موقع پر ریلیز کیا گیا۔ دونوں فلموں نے بھارت میں پہلے دن اچھی کارکردگی دکھائی لیکن عالمی سطح پر زیادہ متاثر کن کامیابی حاصل نہ کرسکیں۔

بالی ووڈ فلموں کے تجزیہ کار کومل نیہتا نے ٹوئٹر پر آگاہ کیا کہ بھارتی فلم ’رام سیتو‘ اور ’تھینک گاڈ‘ دیوالی کے موقع پر بھارت میں تو پہلے دن باکس آفس پر کامیاب رہیں لیکن دونوں ہی فلموں کا بیرون ملک میں برا حال رہا اور پاکستانی فلم ’مولا جٹ‘ اپنی ریلیز کے 13 ویں دن بھی بالی ووڈ کی دونوں فلموں سے زیادہ بزنس کرنے میں کامیاب رہی۔

Ram Setu and Thank God at least managed fair collections on day 1 in India on account of Diwali holiday, but both fared poor Overseas. Pakistani film Maula Jatt on 13th day is higher than both Bollywood films on their 1st day. (to be contd.)

— Komal Nahta (@KomalNahta) October 26, 2022