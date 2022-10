بھارت کے معروف فلمی ناقد کمال آر خان نے سلمان خان سے معافی مانگ لی

ممبئی: بھارت کے معروف فلمی ناقد کمال آر خان نے سلمان خان سے معافی مانگ لی۔

کمال آر خان نے اس سے قبل ٹویٹر پر بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان پر الزام لگایا تھا کہ اس کی گرفتاری کے پیچھے اداکار کا ہاتھ تھا۔

I want to inform all media ppl that #SalmanKhan was not behind my arrest as I thought. Peeche Se Koi Aur Khel Kar Gaya. Bhai jaan @BeingSalmanKhan I am really sorry for misunderstanding you. And I apologise if I did hurt you in anyway. I voluntarily decide to not review ur films.

— KRK (@kamaalrkhan) October 30, 2022