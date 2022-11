ممبئی پولیس نے سُپر اسٹار سلمان خان کی سکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا

ممبئی: پولیس کی جانب سے بالی ووڈ کے سُپر اسٹار سلمان خان کی سکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دھمکی آمیز خط موصول ہونے کے معاملے پر خدشات کے پیشِ نظر ایک مرتبہ پھر سلمان خان کی سکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق سلمان خان کو اب تک ممبئی پولیس نے پولیس تحفظ فراہم کیا تھا تاہم اب اداکار کو Y+ سکیورٹی کور دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اُن کے ساتھ ہر وقت چار مسلح سکیورٹی اہلکار موجود ہوں گے۔

یاد رہے کہ سلمان اور ان کے والد سلیم خان کورواں سال جون میں لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے دھمکی آمیز خط موصول ہوا تھا جس میں سلمان اور سلیم کو ’موسے والا‘ جیسا حال کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔

Maharashtra | Mumbai police to provide Y+ security cover to actor Salman Khan. The step has been taken by the state govt after the actor received a threat letter from Lawrence Bishnoi gang earlier: Maharashtra Police

