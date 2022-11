پاکستانی شوبز ستاروں کی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت

لاہور: پی ٹی آئی لانگ مارچ کے قافلے پر فائرنگ کے افسوسناک واقعہ کی شوبز شخصیات نے شدید مذمت کی ہے۔

اداکار شان شاہد نے عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور ساتھ ہی لکھا کہ خدا ان کا مددگار ہوگا۔

♥️may ALLAH be with you pic.twitter.com/iGtOkX8ieP — Shaan Shahid (@mshaanshahid) November 3, 2022

سینیئر فنکار عدنان صدیقی نے فائرنگ کے واقعے کو افسوس ناک قرار دیتے ہوئے زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔

Shocked beyond words…May Allah keep @ImranKhanPTI and others safe. Praying for speedy recovery of everyone who’s got injured in this violence. — Adnan Siddiqui (@adnanactor) November 3, 2022

اداکار عثمان خالد بٹ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان اور فیصل جاوید خان سمیت دیگر کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں اور لکھا کہ اس طرح کے واقعات ملک کو انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔

Prayers with Imran Khan, Faisal Javed and the entire PTI convoy.

Had the worst happened (Nauzubillah), this country would have gone into a state of anarchy. — Osman Khalid Butt (@aClockworkObi) November 3, 2022

اداکار و گلوکار علی ظفر نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں آج بھی بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پھوٹ پڑنے والے ہنگامے اور تشدد یاد ہے۔ہمارا ملک اسی طرح کے دوسرے کسی واقعے کا متحمل نہیں ہوسکتا، ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے۔

I remember the dark,depressing days n time after the assassination of Shaheed mohtarma BeNazir Bhutto. God forbid had anything fatal happened to @ImranKhanPTI no one can imagine what would erupt. If this is his spirit after being shot 3-4 times in the leg we do need to #ImranKhan pic.twitter.com/6hq050rN5S — Ali Zafar (@AliZafarsays) November 3, 2022

وینا ملک نے بھی فائرنگ کے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ ’خان کے لوگوں نے خان کو گھیر کر خان کی جان بچائی، یہ گولیاں خان پر نہیں 22 کروڑ عوام کے دل پر چلی ہیں‘۔

خان کے لوگوں نے خان کو گھیر کر خان کی جان بچائی یہ گولیاں خان پر نہیں 22 کروڑ عوام کے دل پر چلی ھیں ۰۰۰ — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) November 3, 2022

فریحہ الطاف نے بھی کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش قرار دیا اور ان کی صحت یابی کیلئے دعا کی ہے۔

Imran khan shot! In an attempt on his life In the leg during the long March. Was so afraid this might happen. Duas for his ❤️‍ recovery. #ImranKhan #PTI #imrankhanshot — Frieha Altaf (@FriehaAltaf) November 3, 2022

اداکار و میزبان فخر عالم نے بھی فائرنگ کے واقعے کو افسوس ناک قرار دیتے ہوئے ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بھی دعا کی۔

Prayers for everyone’s safety. May Allah have mercy on our country. #Pakistan — Fakhr-e-Alam (@falamb3) November 3, 2022

ارمینہ خان نے واقعے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور لکھا کہ آج کی دنیا میں یہ نہیں چل سکتا۔

I am shell shocked! Did these guys seriously think that they can get away with this in today’s world? #ImranKhan — Armeena ✨ (@ArmeenaRK) November 3, 2022

ارسلان نصیر نے واقعے کو عمران خان کو قتل کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے لکھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین فائرنگ کے دوران زخمی ہوگئے۔

Assassination attempt on Imran Khan! Heard he is safe but injured. May Allah keep him, his companions & the protestors safe #ImranKhan #faisalJavedKhan — Arslan Naseer – CBA (@ArslanNaseerCBA) November 3, 2022

انہوں نے سابق وزیر اعظم سمیت فائرنگ سے زخمی ہونے والے دیگر افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔