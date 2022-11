عمران خان پر قاتلانہ حملہ، بابر اعظم اور شاہد آفریدی کا اظہار مذمت

کراچی: پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھی گوجرانولہ، اللہ والا چوک میں عمران خان پر فائرنگ کی شدید مذمت کردی۔

ٹوئٹر پر ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو محفوظ رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔

Strongly condemn this heinous attack on @ImranKhanPTI. May Allah keep Kaptaan safe and protect our beloved Pakistan, Ameen.

— Babar Azam (@babarazam258) November 3, 2022