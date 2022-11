خلیل الرحمٰن قمر نے ’میرے پاس تم ہو‘ پر کتاب پیش کرنے کا اعلان کر دیا

کراچی: معروف ڈراما نگار اور لکھاری خلیل الرحمٰن قمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشہور ترین ڈرامے ’میرے پاس تم ہو‘ کی کہانی پر جلد کتاب پیش کرنے والے ہیں۔

خلیل الرحمٰن قمر نے حال ہی میں اپنی ایک ٹوئٹ کے زریعے مداحوں کو بتایا ہے کہ ان کے مقبول ڈرامے ’میرے پاس تم ہو‘ کی کہانی کو کتابی صورت میں جلد شائع کیا جائے گا اور انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں کتاب کا ٹائٹل پیج شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ڈرامے کی کہانی پر لکھی کتاب آئندہ ماہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔

’میرے پاس تم ہو‘ کی کہانی دو شادی شدہ جوڑوں کے گرد گھومتی ہے، ڈرامے میں ایک شادی شدہ خاتون غربت سے تنگ آکر پُر آسائش زندگی گزارنے کی لالچ میں دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جس سے اس کی پسند کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔

میرے پاس تم ہو publish کیا جا رہا ہے

انشااللہ دسمبر first week تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگا

get your copy booked by contacting the publisher Mr Fawad at 03004827500 pic.twitter.com/p7v6khl9HA

— Khalil Ur Rehman Qamar (@KrqOfficial) November 2, 2022