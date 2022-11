ٹوئٹر کو مزید بہتر کیسے بنائیں؟ علی ظفر اور ایلون مسک میں تبادلہ خیال

نیویارک: پاکستان کےعالمی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر اور دنیا کے امیر ترین بزنس مین ایلون مسک نے ٹوئٹر کو مزید بہتر بنانے کیلئے تبادلہ خیال کیا ہے۔

ٹیسلا کے بانی اور ٹوئٹر کے نئے مالک ایکون مسک نے ٹوئٹر کی سربراہی سنبھالتے ساتھ ہی اس میں بہتری کیلئے تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں ہیں جبکہ مزید کئی تبدیلیوں پر غور کر رہے ہیں۔

ایلون مسک نے گزشتہ روز ٹوئٹر صارفین سے وائن ایپ کی بحالی کے حوالے سے رائے مانگی جس پر مشہور امریکی یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ’اگر آپ ایسا ٹک ٹاک سے مقابلے کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ مضحکہ خیز ہے‘۔

If you did that and actually competed with tik tok that’d be hilarious — MrBeast (@MrBeast) October 31, 2022

جس پر ایلون مسک نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہم وائن ایپ کو ٹِک ٹاک سے بہتر بنانے کیلئے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے میں گلوکار علی ظفر بھی اپنی رائے پیش کرنے سے پیچھے نہ رہے اور ایلون مسک کو ٹوئٹر سمیت وائن ایپ کی بہتری کیلئے مختلف مشورے دے دیئے۔

Bigger incentives for content creators. Go beyond “likes” and “followers”. Enable them to build their own on line digital empires. A world they can create, learn and earn from. Clubs. Rooms. Likeminded people connecting, creating, auctioning, selling, monetising, sharing. — Ali Zafar (@AliZafarsays) October 31, 2022



علی ظفر نے ایلون مسک کے کمنٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’ ’تخلیق کاروں کو ’لائکس‘ اور ’فالوور‘ کی جنگ سے نکل کر زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں۔ انہیں اپنی الگ آن لائن ڈیجیٹل دنیا قائم کرنے کی آزادی دی جائے، جہاں وہ جو مرضی آئے تخلیق کریں، مختلف چیزوں کو سیکھیں اور نت نئی تخلیق کریں، اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر سیکھیں اور اس سے کمائیں‘‘۔

گلوکار نے مزید کہا کہ ’ٹوئٹر کے الگورتھمز کو بھی بہتر بنایا جائے تاکہ مختلف ممالک کے ہم خیال لوگ ایک جگہ جمع ہوسکیں اور ایک دوسرے سے اپنا مواد شیئر کرسکیں اور اسی مناسبت سے سرمایہ کار ان پر سرمایہ کاری کرسکیں‘۔

True, Twitter has amazing content in Japan – roughly half of all adults online – but it’s almost never seen outside of Japan — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2022



علی ظفر کی پیش کی گئیں تجاویز کو سراہتے ہوئے ایلون مسک نے لکھا کہ ’ جاپان نصف سے زیادہ نوجوان صارفین کے پاس حیرت انگیز اور منفرد مواد ہے لیکن جاپان کے علاوہ کہیں اور ایسا کچھ کبھی نظر نہیں آیا‘۔

یاد رہے کہ حال ہی میں ایلون مسک نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کا نظام سنبھالا ہے اور ٹوئٹر کو خریدنے کے بعد وہ اس میں کئی قسم کی تبدیلیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو جلد دیکھنے کو ملیں گی۔