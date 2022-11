فلمی مداحوں نے کنگ خان کی فلم ’پٹھان‘ کا ٹیزرفلاپ قرار دے دیا

ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی نئی فلم ’پٹھان‘ کا ٹیزر مداحوں کو پسند نہیں آیا۔

فلمی مداح بدترین وی ایف ایکس اور ماضی کی فلموں’وار‘ اور ’ڈان 3‘ کی کاپی پر ’پٹھان‘ کے بائیکاٹ کی مہم چلارہے ہیں۔

’پٹھان‘ کے ٹیزر کو شاہ رخ خان کی 57 ویں سالگرہ کے موقع پر 2 نومبر کو ریلیز کیا گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔

کنگ خان کے کچھ مداحوں نے ٹیزر پر خوشی کا اظہار کیا کیوں کہ چار برس بعد شاہ رخ خان کا فلمی کم بیک ہوا ہے۔

If anyone has watched #Pathaan trailer you’d clearly see flop written all over it. Why are they dressed up in Avengers outfits

Pagal log.

— SiddhiDhatri (@SiddhiDhatri7) November 3, 2022