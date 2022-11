مفتاح اسماعیل نے اعظم سواتی وڈیو معاملے پر عمران خان کی حمایت کردی

کراچی: مسلم لیگ ن کے رہنما مفتاح اسماعیل نے اعظم سواتی ویڈیو کے معاملے پر عمران خان کے بیان کی حمایت کردی۔

I have never felt the urge to retweet Imran Khan but here I have to agree with him. The video of Begum Azam Swati is clearly beyond the pale. I feel ashamed that an honourable woman can be so humiliated in my country. This madness must stop. https://t.co/h9YLJVxjQD

— Miftah Ismail (@MiftahIsmail) November 5, 2022