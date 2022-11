کراچی میں پیر سے الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان

کراچی: سندھ حکومت نے پیپلزبس سروس کی کامیابی کے بعد شہر قائد میں جدید ترین الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان کردیا۔

سندھ کے وزیر اطلاعات وٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔

انہوں نے لکھا کہ دنیا کی جدید ترین الیکٹرک بسز اب کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کراچی میں نئی ​​بس سروس شروع کرنے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی پہلی الیکٹرک گاڑیاں ہیں جو مکمل طور پر ماحول دوست ہیں۔

Announcement: Transport department government of Sindh is going to start New Bus service in karachi. These are Pakistan’s first electrical vehicles which are completely environment friendly. From tomorrow we are going to start the test drive in the city. pic.twitter.com/7agbgF9Fjt

