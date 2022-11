شاہ رخ خان کا مداحوں کے ساتھ ٹوئٹر پر سوالات جوابات کا سیشن

ممبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے مداحوں کے سوالوں کے جوابات کیلئے خود کو ٹوئٹر پر پیش کیا۔

اداکار نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ہم سب سوالات کے ساتھ جاگتے ہیں مگر آج میں جوابات کے ساتھ اٹھا ہوں تو سوچا کیوں نہ 15 منٹ کیلئے سوالات کا سیشن کرلیا جائے، اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو براہ کرم اپنے سوالات پوچھیں۔

We all wake up with questions….today I woke up with answers! So thought maybe we could do a #AskSRK for 15 minutes…if you have time to spare please ask.

شاہ رخ خان کے پوسٹ کرتے ہی ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے ٹوئٹر کا رخ کرلیا اور ٹوئٹر پر AskSRK# ٹرینڈ کرنے لگا۔

ایک صارف نے مطالبہ کیا کہ سلمان خان کے لیے ایک لفظ لکھیں۔

One Word About Salman Khan @BeingSalmanKhan

ٹویٹر کے ایک صارف نے سوال کیا کہ دیپیکا کے ساتھ کام کرنا کیسا رہا ہے؟ آپ دونوں میرے پسندیدہ ہیں۔

how’s it like working with deepika? you both are my favourites #AskSRK

ایک اور صارف نے سوال کیا کہ کیا آپ اکیلے میں خود سے بات کرتے ہیں؟

Do you talk with yourself when alone? #AskSRK

اگلی فلم کے متعلق ایک صارف نے پوچھا کہ آپ اداکار تھلپتی وجے کے ساتھ کب فلم کرنے جارہے ہیں؟ ہم آپ دونوں کو ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے منتظر ہیں۔

When You Are Going To Do A Movie With #ThalapathyVijay @actorvijay ?❤️

