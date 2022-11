فلموں میں کام کے دباؤ کی وجہ سے ورون دھون مہلک اعصابی بیماری کا شکار

ممبئی: بالی ووڈ اداکار ورون دھون کا کہنا ہے کہ فلموں میں کام کے دباؤ نے انہیں مریض بنادیا ہے اور وہ ایک مہلک اعصابی بیماری کا شکار ہوگئے ہیں۔

حال ہی میں بھارتی میڈیا کو دیئے ایک انٹرویو میں ورون دھون نے انکشاف کیا کہ پچھلی فلم میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے انہیں ویسٹیبولر ہائپو فنکشن (Vestibular hypofunction) نامی بیماری لاحق ہوگئی، جس نے انہیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ڈال دیا ہے۔

ورون دھون نے بتایا کہ کورونا وبا کے بعد وہ اپنی فلموں کے حوالے سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس کرنے لگے ہیں اداکار نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پچھلی فلم ’’جگ جگ جیو ‘‘کے لیے بہت محنت کی،ایسا لگا جیسے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے فلم کے لیے اتنا دباؤ کیوں لیا۔

Hey guys I know I had recently given an interview where I spoke about my health not being a 100 percent. The amount of concern and love that has followed has left me humbeled and actually very energised to get back to 100 percent. — VarunDhawan (@Varun_dvn) November 7, 2022

ورون دھون نے کہا کہ ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہیں، میرے خیال میں ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہےاور یہی وجہ ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی موقع پر اپنا مقصد مل جائے گا۔

اپنی حالیہ ٹوئٹ میں ورون دھون نے مداحوں کی جانب سے ملنے والے پیار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں آگاہ کیا کہ اب ان کی طبعیت بہتر ہے جسمانی ورزش کر رہے ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں جسکی وجہ سے اب صحتیاب ہورہے ہیں۔

To everyone who has been concerned I would like to share I am doing much better with the help of yoga, swimming, physio and a change in lifestyle. Getting sun is the most important. Above all the blessings of Bhagwan. 💪💪💪 — VarunDhawan (@Varun_dvn) November 7, 2022



ویسٹیبولر ہائپو فنکشن کیا ہے؟َ

ویسٹیبولر ہائپو فنکشن ایک قسم کی خرابی ہے جو کان کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ دراصل انسانی جسم میں ایک اعسابی نظام کانوں، آنکھوں اور پٹھوں کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اگر کسی کو یہ عارضہ لاحق ہو جائے تو مریض کے دماغ تک پیغام پہنچانے میں دشواری ہوتی ہے، اس سے دماغی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ 25 نومبر کو ورون دھون اور کریتی سینن کی کامیڈی ہارر فلم ’بھیڑیا ‘ ریلیز ہونے والی ہے اس فلم میں انہیں بھیڑیے جیسی خصوصیات رکھنے والا مافوق الفطرت انسان دکھایا گیا ہے۔