پارٹی قیادت کے حکم پر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا سینیٹ کی نشست چھوڑنے کا اعلان

اسلام آباد: پاکستان پیپلزپارٹی کے رہنما مصطفی نواز کھوکھر نے پارٹی قیادت کی ہدایت پر سینیٹ کی نشست سے استعفیٰ دینے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتایا کہ میری پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ قیادت میری سیاست سے خوش نہیں اور سینیٹ کی نشست سے استعفیٰ دینے کی ہدایت کی ہے، میں اپنا تحریری استعفی چیئرمین سینیٹ کو ارسال کروں گا۔

As a political worker, I cherish my right to express my opinions on matters of public interest. Thankful to the party leadership for giving me the senate seat from Sindh. Differences aside, It’s been a wonderful journey with them and wish them the best.

— Mustafa Nawaz Khokhar (@mustafa_nawazk) November 8, 2022