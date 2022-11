سیمی فائنل میں فتح پر صدر مملکت، وزیراعظم اور آرمی چیف کی قومی ٹیم کو مبارک باد

ٹی 20 ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار فتح پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے قومی ٹیم کو مبارک باد پیش کی ہے۔

صدر مملکت نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ’شاہین آفریدی، بابراعظم، محمد رضوان اور ہمارے مستقبل کے اہم کھلاڑی محمد حارث سمیت پوری ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا‘۔ انہوں نے لکھا کہ گرین شرٹس یقیناً ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں، فائنل کے لیے ہماری ڈھیروں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔

پاکستان کی طرف سے شاندار کھیل کا مظاہرہ۔ @iShaheenAfridi، @babarazam258، @iMRizwanPak اور ہمارا مستقبل کا اہم کھلاڑی @iamharis63۔

گرین شرٹس یقینا ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ فائنل کے لیے ہماری ڈھیروں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ 👏🏻👏🏻👏🏻 — Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) November 9, 2022

وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل جیتنے پر شاباش دی اور لکھا کہ ’جذبہ ،عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ ناقابل یقین واپسی ہوئی، ویل ڈن پاکستان ٹیم !‘۔

Passion, commitment & discipline Well done Team Pakistan 🇵🇰 for an incredible come back. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 9, 2022



آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل جیتنے پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہترین پرفارمنس کے ساتھ سیمی فائنل جیتنے پر ٹیم پاکستان کو مبارک باد، فائنل کے لیےگڈلک، پاکستان زندہ باد۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں مسلح افواج کی جانب سے بھی قومی ٹیم کو شاندار فتح پر مبارک باد پیش کی گئی ہے۔

Congratulations Team Pakistan 🇵🇰 for a stellar performance and winning #SemiFinalT20WC. Good luck for the Final. Pakistan 🇵🇰 Zindabad! — DG ISPR (@OfficialDGISPR) November 9, 2022

علاوہ ازیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان، بلاول بھٹو، احسن اقبال، مریم نواز سمیت دیگر سیاسی قائدین نے بھی شاندار فتح پر قومی ٹیم کو مبارک باد پیش کی۔ یاد رہے کہ قومی ٹیم نے ٹی 20 ورلڈکپ کے سیمی فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کرلی ہے۔

اُدھر وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ویمنز ٹیم کو بھی آئرلینڈ کے خلاف کلین سوئپ کرنے پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ’آپ نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا، یوں ہی چمکتی دمکتی رہیں‘۔