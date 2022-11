قومی ٹیم کی فتح پر شوبز ستاروں کی مبارک باد

کراچی: ٹی 20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کے بعد شوبز ستارے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔

گلوکار عاصم اظہر نے ٹوئٹر پر پاکستان کی فتح پر جشن منانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ تقریباً ناک آؤٹ ہونے سے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم تک، الحمد للہ۔

PAKISTAN IN THE FINAL !!!! LETS GO FROM BEING ALMOST KNOCKED OUT TO BEING THE FIRST TEAM GOING TO THE FINAL ALHAMDULILLAH #NZvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/wREkcGe2KQ

— Asim Azhar (@AsimAzharr) November 9, 2022