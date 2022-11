ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 کیلیے 200 سے زائد غیرملکی کھلاڑیوں نے یقین دہانی کرادی

کراچی: ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن آٹھ میں ڈرافٹ کے لیے دنیا بھر سے بڑے کھلاڑیوں کے دستخط کے بعد بڑے نام ایکشن میں نظر آئیں گے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 کا ڈرافٹ 18 نومبر کو متوقع ہے۔ جس میں 200 سے زائد غیر ملکی کھلاڑیوں نے اپنی دستیابی کی یقین دہانی کرائی ہے۔

انٹرنیشنل کھلاڑی ایلکس ہیلز، مارٹن گپٹل، ریلی روسو، رحمن اللہ گرباز، مجیب الرحمان، شکیب الحسن، سکندر رضا، کولن ایکرمین، ڈیوڈ ملان، جیسن رائے اور ڈیوڈ ملر نے اپنی دستیابی کے حوالے سے دستخط کرچکے ہیں۔

Notable names: Rashid Khan, Shakib al Hasan, David Miller, Dawid Malan, Mujeeb-ur-Rehman, Wanindu Hasaranga, Alex Hales, Aaron Finch, Jimmy Neesham amongst top players participating in the #HBLPSLDraft

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) November 10, 2022