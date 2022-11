عمران خان کی کارکنان کو فوری طور پر تمام سڑکیں کھولنے کی ہدایت

اسلام آباد: پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو دھرنے ختم کرنے اور فوری طور پر سڑکیں کھولنے کی ہدایت کردی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر عمران خان نے کارکنان کے نام جاری پیغام میں کہا کہ ’ہمارا حقیقی آزادی مارچ کا ایک بار پھر آغاز ہوچکا ہے‘۔ ’میں تمام کارکنان کو کہتا ہوں کہ وہ بند سڑکوں کو فوری طور پر کھول دیں‘۔

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ وزیرآباد سے راولپنڈی کے لیے گزشتہ روز روانہ ہوا، جس کی قیادت وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کی جبکہ مرکزی کنٹینر پر جنرل سیکریٹری اسد عمر، پنجاب کے پارٹی رہنما و اراکین اسمبلی موجود تھے۔

علاوہ ازیں کنٹرینر پر وزیرآباد حملے میں زخمی ہونے والے سینیٹر فیصل جاوید بھی موجود ہیں۔ پنجاب پولیس نے لانگ مارچ کے روٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔

دوسری جانب مانسہرہ سے پرویز خٹک کی قیادت میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اسلام آباد کیلیے روانہ ہوگئے ہیں۔

As our Long March for Haqeeqi Azadi has resumed once again, I am calling on all our workers to end their road blockades with immediate effect.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 10, 2022