رابعہ انعم کو دوسروں کی تضحیک کا کوئی حق نہیں، متھیرا

کراچی: ٹی وی میزبان رابعہ انعم کی جانب سے ندا یاسر کے مارننگ شو کو چھوڑ جانے پر متھیرا اور مشی خان نے تنقید کی ہے۔

رابعہ انعم نے محسن عباس کی شو میں موجودگی پر گھریلو تشدد کیخلاف احتجاجی طور پر شو سے بائیکاٹ کیا تھا۔

ماڈل اور میزبان متھیرا نے رابعہ انعم کے عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ رابعہ انعم کو دوسروں کو سرعام تضحیک کا نشانہ بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں، گھریلو تشدد کے خلاف کھڑا ہونا اچھی بات ہے لیکن وہ اچھے طریقے سے بھی شو کو چھوڑ سکتی تھیں۔

انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھ بھی متعدد شوز میں مسائل ہوئے لیکن میں نے کسی دوسرے کی تضحیک کیے بغیر شو کو احترام سے چھوڑا۔

متھیرا نے یہ بھی لکھا کہ غلطیاں کرنے والے لوگوں کو خود کو تبدیل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور کسی کی براہ راست تضحیک کرکے ہیرو بننے کی کوشش سے گریز کیا جانا چاہیے۔

سینیئر اداکارہ مشی خان نے بھی رابعہ انعم کے عمل کو نامناسب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ وہ میک اپ روم میں مہمانوں سے متعلق جان کر شو میں شرکت کرنے سے انکار کر سکتی تھیں۔

Rabia Anum could have excused herself to go on air before the show as she must be in makeup room & had enough time to boycott rather go on air and do this stunt. Probably her manager had this great idea to make good use of the situation for a stunt

— Mishi khan (@mishilicious) November 8, 2022