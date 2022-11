پی ایس ایل 8: بابر اعظم کا کراچی کنگز سے راہیں جدا کرنے کا اعلان

کراچی: قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز سے باضابطہ علیحدگی کا اعلان کردیا۔ وہ پاکستان سُپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کی نمائندگی کریں گے۔

پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے ایک ٹوئٹر پیغام میں بابر اعظم کی پشاور زلمی میں شمولیت کی تصدیق کی۔

ٹویٹ میں انہوں نے بابر اعظم کو پشاور زلمی میں آنے پر خوش آمدید کہا۔ اس سے قبل کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے ایک ٹوئٹر پیغام میں کہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ بابر اعظم چھ سیزن تک کراچی کنگز کا حصہ رہے۔ شکریہ اور نیک تمنائیں۔ بس اب کراچی کنگز کے خلاف کوور ڈرائیوز نہ مارنا۔

I am so glad that you were part of the @KarachiKingsARY family for six seasons. Thank you and all the very best, @babarazam258 Bus ab Karachi ke against cover drives na maarna 😀

