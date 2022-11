شاہ رُخ خان کو ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے روک لیا

ممبئی: شاہ رُخ خان کے سامان میں 18 لاکھ سے زائد کی قیمتی گھڑیاں تھیں جس کیلئے انہیں 6 لاکھ کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی تھی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار شاہ رخ خان کو مبینہ طور پر گزشتہ رات ممبئی ایئرپورٹ پر محکمہ کسٹم نے ان کے سامان میں کچھ مہنگی گھڑیاں ملنے پر انہیں ایئر پورٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔

ذرائع نے بتایا کہ ہوائی اڈے سے باہر جانے کی اجازت دینے سے پہلے کنگ خان کو ان مہنگی گھڑیوں کی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 6.83 لاکھ روپے ادا کرنے تھے۔

بالی ووڈ اسٹار شارجہ میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس آرہے تھے اور نجی جیٹ سے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر اترے تھے۔

Shah Rukh Khan Stopped At Mumbai Airport, Later Allowed To Go https://t.co/vQRzd6xEsg pic.twitter.com/Eu68frgYQZ

— NDTV (@ndtv) November 12, 2022