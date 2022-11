10 سیکنڈز کے اندر تین جوڑے جوتوں کے تسمے باندھنے کا عالمی ریکارڈ

میڈرڈ: اسپین کے ایک شخص نے 10 سیکنڈز کے اندر جوتے کے تین جوڑوں کے تسمے باندھ کر گینیز عالمی ریکارڈ قائم کردیا۔

گینیز ورلڈ ریکارڈ کا کہنا تھا کہ اسپین کے شہر ویشیامیڈرڈ میں ایلوارو مارٹن مینڈیئٹا نے 10 سیکنڈ سے کم وقت میں جوتوں کے تین جوڑوں کے فیتے باندھے۔

ایلوارو کو چھ کے چھ جوتوں کے فیتے باندھنے میں 9.99 سیکنڈ کا وقت لگا۔

New record: Fastest time to tie 3 pairs of shoelaces in a bow – 9.99 seconds by Álvaro Martín Mendieta (Spain) 👟#GWRDay pic.twitter.com/88K7mjX30K

— Guinness World Records (@GWR) November 10, 2022