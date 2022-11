ٹی ٹوینٹی ورلڈکپ فائنل، بابر اعظم نے کھلاڑیوں کو ’سچا سپاہی‘ قرار دے دیا

میلبرن: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹی 20 ورلڈکپ میں شکست کے بعد سماجی رابطے کی سائٹ پر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے تمام کھلاڑیوں سچا سپاہی قرار دیا ہے۔

ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بابر اعظم نے لکھا کہ ’الحمد اللہ اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہوسکتی کہ آپ سب کھلاڑیوں نے ایک سچے سپاہی کی طرح مقابلہ کیا‘۔

انہوں نے سپورٹ کرنے پر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔

Alhumdulillah, couldn’t be more proud of my pack. You all fought like true warriors.

Thank you everyone for all the support. Pakistan Zindabad🇵🇰 pic.twitter.com/IawHR5U7q8

— Babar Azam (@babarazam258) November 13, 2022