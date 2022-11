ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اہلخانہ کو موصول، اہلیہ کی تصدیق

اسلام آباد: سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اہل خانہ کے حوالے کردی، مقتول صحافی کی اہلیہ نے رپورٹ موصول ہونے کی تصدیق بھی کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سینئر صحافی و اینکر پرسن ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اہل خانہ کو موصول ہوگئی، مقتول صحافی کی رپورٹ موصول ہونے سے متعلق مقتول کی اہلیہ نے بھی تصدیق کردی۔

اہلیہ جویریہ صدیقی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پوسٹ کی کہ رپورٹ موصول ہونے کے بعد انتظار ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کمیشن کب تشکیل دیتا ہے۔

Finally received autopsy report of late @arsched from pims hospital. Now waiting for Supreme Court to formed commission.

