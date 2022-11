پاکستانی شوبز ستاروں کی بم دھماکے پر ترک عوام سے اظہار یکجہتی

کراچی: پاکستان کے شوبز ستاروں نے ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر ترک عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

اداکارہ مہوش حیات نے ٹوئٹر پر استنبول میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

Really sad news coming from Istanbul about the explosion and multiple casualties at Istiklal street … praying for all the victims and their families. #Turkey — Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) November 13, 2022

انہوں نے لکھا’استنبول سے استقلال اسٹریٹ میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہونے کی ایک افسوسناک خبر ملی ہے، میں تمام متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعاگو ہوں‘۔

وینا ملک نے بھی اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اپنا ردِعمل دیا ہے۔

Heartbreaking 💔

Our hearts are with our Turk brothers and sisters. May Allah grant patience to the bereaved families.

Stay Strong #Turkey #İstanbul — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) November 13, 2022

اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ’یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے، اللّٰہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے‘۔

اداکار ہمایوں سعید نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ’استنبول سے ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے،جانوں کے ضیاع کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا، اللّٰہ ان کی روحوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور زخمیوں کو صحت عطا فرمائے‘۔

Tragic news from Istanbul. Deeply saddened to learn about loss of lives. May Allah bless their souls & may He give health to the injured — Humayun Saeed (@iamhumayunsaeed) November 13, 2022

واضح رہے کہ گزشتہ روز دھماکا تقسیم اسکوائر پر ہوا جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی، بم دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 81 زخمی ہوئے تھے۔