تیلگو سُپر اسٹار مہیش بابو کے والد انتقال کرگئے

بھارتی حیدرآباد: تیلگو سُپر اسٹار مہیش بابو کے والد اور ماضی کے سینئر اداکار کرشنا انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دوماہ قبل ہی مہیش بابو کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جس کے بعد ان کے والد دل کا دورہ پڑنے کے باعث 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

تیلگو سُپر اسٹار کے والد کو رات گئے دل کا دورہ پڑنے پر حیدرآباد کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ آئی سی یو میں زیرِ علاج تھے تاہم آج صبح 4 بجے وہ دم توڑ گئے۔

مہیش بابو انٹرٹینمنٹ کمپنی کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر مداحوں کو ان کے والد کے انتقال کی خبر دی گئی تھی۔

Can’t even imagine what Super Star #MaheshBabu might be going through right now. Losing immediate family members in the same year is so heartbreaking to say the least. More power to him and his family #SuperStarKrishna #RIPLEGEND @urstrulyMahesh pic.twitter.com/PM4Ul13YWr — DHFV Bioscope (@DHFV_Off) November 15, 2022