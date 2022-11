عامر خان کا شوبز انڈسٹری سے وقفہ لینے کا اعلان

ممبئی: بالی ووڈ کے سُپر اسٹار عامر خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ مختصر عرصے کیلئے اداکاری سے وقفہ لینا چاہتے ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ایک انٹرویو میں ’مسٹر پرفیکٹ‘ کے نام سے مشہور عامر خان نےاعلان کیا ہے کہ وہ اب فلموں سے ایک یا ڈیڑھ سال کا وقفہ لینا چاہتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں اور والدہ کے ساتھ وقت گزارنے کے باعث فلموں سے وقفہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ زندگی مختلف طریقے سے جینا چاہتے ہیں۔

عامر خان نے کہا کہ ’جب میں بطور اداکار فلمیں کرتا ہوں تو اس طرح مصروف ہو جاتا ہوں کہ میری زندگی میں اور کچھ نہیں بچتا، میں لال سنگھ چڈھا کے بعد چیمپیئنز نامی ایک فلم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی کہانی بہت خوبصورت اور دل کو بھانے والے تھی‘۔

#AamirKhan will produce #Champions.

Aamir shared “It’s a wonderful script, it’s a beautiful story, and it’s a very heartwarming and lovely film but I feel I want to take a break. I want to be with my family, I want to be with my mom and my kids.” pic.twitter.com/GMFU78Jmtj

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) November 14, 2022