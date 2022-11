فلم ’جوائے لینڈ‘ کیخلاف شکایات پر غور کیلئے وزیراعظم نے کمیٹی بنادی

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے فلم ’جوائے لینڈ‘ کے خلاف شکایات پر غور کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔

وزیر قانون کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی میں اطلاعات، مواصلات، سرمایہ کاری اور آئی ٹی کے وزراء شامل ہیں۔

PM @CMShehbaz has constituted a high level committee to assess #Joyland and review its ban.

The committee will assess the complaints as well as merits to decide on its release in Pakistan.

