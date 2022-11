اداکار شان کی تنقید پر ہمایوں سعید کا دلچسپ جواب

لاہور: پاکستان کے معروف اداکار ہمایوں سعید نے ساتھی اداکار شان شاہد کو پاکستانی فلموں پر تنقید کا جواب دیا ہے۔

ٹوئٹر پر ہمایوں سعید نے شان شاہد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اِدھر بھی جاؤں گا اور اُدھر بھی جاؤں گا اور ’ضرار‘ دیکھنے بھی جاؤں گا۔

ہمایوں سعید نے شان شاہد کی نئی آنے والی فلم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

Idhar bhi jaonga aur udhar bhi jaonga… Aur zarrar dekhne bhi jaonga… Zarrar releasing on 25th November! All the best Shaan bhai @mshaanshahid pic.twitter.com/95A6Oe15ZV

