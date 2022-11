200 کروڑ کا بھتہ خوری کیس: عدالت نے جیکلین فرنینڈز کو ریلیف دے دیا

دہلی: کروڑوں کی بھتہ خوری کے کیس میں نامز د بھارتی اداکارہ جیکولین فرنینڈز کو دہلی کی عدالت نے مزید ضمانت دے دی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق جیکولین فرنینڈز 200 کروڑ کی بھتہ خوری کیس کے مقدمے میں مزید ضمانت کیلئے دیلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت میں پیش ہوئیں۔

عدالت نے اداکارہ کی درخواست پر ان کی ضمانت میں مزید توسیع کردی جس کے بعد جوں ہی اداکارہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ عدالت کے باہر آئیں تو میڈیا اور مداحوں نے اداکارہ کو گھیر لیا۔

جیکلین کی عدالت میں پیشی کے بعد کی ویڈیوز منظرعام پر آنے کے بعد کئی مداحوں نے اداکارہ کو اس طرح ہراساں کیے جانے پر بھی سوال اٹھایا ہے۔

#WATCH | Jacqueline Fernandez leaves from Delhi’s Patiala House Court after getting bail in Rs 200 crores money laundering case involving alleged conman Sukesh Chandrashekhar pic.twitter.com/d1qjSaLZeg

— ANI (@ANI) November 15, 2022