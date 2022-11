ایران میں حکومت مخالف مظاہرے، انقلاب کے بانی خمینی کا پرانا گھر نذر آتش

تہران: ایران میں حکومت کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران مشتعل افراد نے سابق ایرانی رہبر اعلیٰ اور انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کے پرانے گھر کو نذر آتش کردیا۔

BREAKING:

Protesters have burned down the house in which Ruhollah Khomeini, the founder of Iran’s Islamic Islamist regime, was born in.

The house, in the city of Khomein, has been a museum for the past 30 years.

The protests are increasing in strength. pic.twitter.com/EIezQ3LQYS

