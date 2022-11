سپر اسٹار عامر خان کی بیٹی ایرا خان کی منگنی کی تصاویر وائرل

ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کی بیٹی ایرا خان کی اپنے بوائے فرینڈ نپور شکھیرے کے ساتھ منگنی ہوگئی۔

ممبئی میں منعقدہ تقریب میں عامر خان، رینا دتہ، کرن راؤ اور دیگر نے شرکت کی۔

منگنی کی تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں اور ایرا خان نے لال جبکہ نپور شکھیرے نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔

Aamir Khan’s daughter Ira gets engaged to BF Nupur Shikhare. See pics Aamir Khans daughter Ira gets engaged to BF Nupur Shikhare See pics https://t.co/meMVLYzvvR pic.twitter.com/tWpITvryUX

