نورا فتیحی اور بھوشن کمار کے درمیان افیئر کی خبریں گرم

ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ اور رقاصہ نورا فتیحی اور بھارت کی معروف پروڈکشن کمپنی کے مالک بھوشن کمار کے درمیان افیئر کی خبریں گرم ہیں۔

معروف فلمی نقاد عمیر سندھو نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نورا فتیحی اور بھوشن کمار کے درمیان پچھلے دو سال سے تعلق ہے۔

Officially Confirmed, #NoraFatehi is having affair with Tseries Owner #BhushanKumar since last 2 years & his wife also know it very well. But she has no Problem with all that. Paisa Sub Kuch Hai. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9wofcfByRr

