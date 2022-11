فیفا ورلڈ کپ؛ فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے، اسرائیلی صحافی کو شرمندگی اٹھانا پڑ گئی

دوحا: فیفا ورلڈ کپ 2022ء میں ایک جانب دنیا کی 32 ٹیموں اور ان کے شائقین میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، وہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کئی ممالک کے فٹبال شائقین نے فلسطینی پرچم لہرا کر قابض اسرائیل کے خلاف اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔

یہ خبر بھی پڑھیں: تاریخ کے مہنگے ترین فیفا ورلڈکپ 2022 کا آغاز

قطر کے دارالحکومت دوحا میں ایک صحافی کو شائقین سے بات کرتے ہوئے اُس وقت سخت شرمندگی اٹھانا پڑ گئی، جب اس نے اپنا تعارف بطور اسرائیلی کروایا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا اسرائیلی صحافی کے طور پر تعارف کرواتے ہوئے شائقین سے گفتگو کی کوشش کی اور اسے سبکی اٹھانا پڑ گئی۔

ٹوئٹر پر موجود وڈیو میں صحافی نے ایک نوجوان سے پہلے احوال پوچھا ، پھر سوال کیا کہ کیا آپ لبنان سے ہیں؟ نوجوان کے مثبت میں جواب دینے پر صحافی نے اپنا تعارف بطور اسرائیلی کروایا، جس پر شائقین واپس پلٹ گئے اور صحافی سے مزید گفتگو کرنے سے انکار کردیا۔ صحافی کی جانب سے دوبارہ بات کرنے پر نوجوان نے اسے اپنی اصلاح کرنے کو کہا کہ وہ اسرائیل نہیں، بلکہ فلسطین ہے۔اس موقع پر موجود نوجوانوں نے بار بار کہا کہ وہ اسرائیل نہیں، فلسطین ہے، لہذا اسے فلسطین ہی کہو۔

دریں اثنا دوحا میں ورلڈ کپ کا بھرپور جوش نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ شائقین اپنے جوش و خروش کا مختلف انداز سے مظاہرہ کررہے ہیں۔ اسی دوران ایک اسرائیلی ٹی وی کی براہ راست نشریات میں فٹبال شائقین نے نہ صرف فلسطینی پرچم لہرا دیے بلکہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے بھی لگائے۔

World Cup fans raise Palestinian flags during a live broadcast by an Israeli TV in Qatar. pic.twitter.com/KZZ0fdNuVu — Palestine Highlights (@PalHighlight) November 20, 2022

اس واقعے کے علاوہ بھی قطر میں فٹبال ورلڈ کپ کے دوران مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شائقین اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم لہرانے کے ساتھ فلسطین کے حق میں نغمے بھی گا رہے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ایسے واقعات کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہورہی ہیں، جس میں صارفین فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر اپنے ردعمل کا اظہار کررہے ہیں۔

Football fans wave Palestinian flags ahead of World Cup 2022 Footage shows football fans from multiple nationalities waving the Palestinian flags in Doha, Qatar, in support of the people of Palestine as World Cup 2022 kicks off. pic.twitter.com/1yxApKEdC4 — Palestine Highlights (@PalHighlight) November 20, 2022

ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوحا میں مراکش سے تعلق رکھنے والے فٹبال شائقین نغمے گاتے ہوئے خوشی کا اظہار کررہے ہیں جب اس موقع پر انہوں نے فضا میں فلسطینی پرچم لہرا رکھے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین ویڈیوز کے ردعمل میں اسرائیل کے قبضے سے فلسطین کی جلد آزادی سے متعلق تبصرے کررہے ہیں۔