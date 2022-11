رنویر سنگھ کی امریکی  لیجنڈری گلوکار ایکون کے ساتھ رقص کی وڈیو وائرل

ابو ظہبی: بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کی امریکی لیجنڈری گلوکار ایکون کے انڈین گانے پر رقص کی وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

رنویر سنگھ ابوظہبی میں منعقدہ ایف ون ریس میں شرکت کے لیے متحدہ امارات میں موجود ہیں جہاں ان کی امریکی گلوکار سے ملاقات ہوئی۔

بھارتی اداکار نے ملاقات کے دوران ایکون کے ساتھ مل کر شاہ رخ خان کی فلم ’راون‘ کے مشہور گانے’چھمک چھلو‘ پر ڈانس کیا۔

When the Icons meet, magic is bound to happen!

Superstar Ranveer Singh and R & B legend Akon met in Abu Dhabi during the F1 race and jammed on the iconic song #chammakchallo@RanveerOfficial @Akon @F1#RanveerSingh #Akon #f1 pic.twitter.com/7MWkJWVC2L

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 21, 2022