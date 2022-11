فیفا ورلڈ کپ؛ نیدرلینڈز نے سینیگال کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ 2022 میں نیدرلینڈز نے سینیگال کےخلاف میچ جیت کر اپنی مہم کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔

الثماما اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے تیسرے میچ میں نیدرلینڈز نے سینیگال کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔

