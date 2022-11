شاہ رُخ خان کے گھر کے باہر لگی ہیروں سے جڑی نیم پلیٹ کے سوشل میڈیا پر چرچے

ممبئی: بالی ووڈ کے سُپر اسٹار شاہ رُخ خان کے گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئیں۔

کنگ خان کے ممبئی میں موجود گھر ’منت‘ کے باہر لگی نام کی تختی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اس پر خوب تبصرے کئے جارہے ہیں۔

اس تختی کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سونے کی بنی ہوئی تھی تاہم اب اسے ہیروں سے جڑی نیم پلیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

اس نیم پلیٹ کو ہیروں سے تیار کیا گیا ہے جس کے اوپر اداکار کے گھر کا نام ‘منت’ درج ہے اور کہا جارہا ہے کہ اسے شاہ رُخ خان کی اہلیہ گوری خان نے خود ڈیزائن کیا ہے۔

Latest ⚡HQ & tagless video & pics of #Mannat’s diamond nameplate which perfectly symbolises ThePalaceOfTheLastOfTheStars & reminds us of those lyrics Dil Ka Ye Kamal Khile..Sone Ka Mahal Mile..Barasne Lage Heere Moti✨

RT if u can’t wait to click a with it!#ShahRukhKhan pic.twitter.com/fufgJLt8qz

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 19, 2022