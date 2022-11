فیفا ورلڈ کپ؛ ڈنمارک اور تیونس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ میں ڈنمارک اور تیونس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر ہوگیا۔

دوحہ کے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے چھٹے میچ میں گروپ ڈی کی دونوں ٹیمیں اپنے افتتاحی میچ میں کوئی گول نہ کر سکیں۔

پہلے ہاف میں تیونس کی ٹیم کو گول اسکور کرنے کے کئی مواقع ہاتھ آئے جو گنوا دیے گئے۔

دوسری جانب میچ کے آخری لمحات میں ڈنمارک نے پینلٹی کی اپیل کی جو وی اے آر پر دیکھے جانے کے بعد ریفری کی جانب سے مسترد کردی گئی۔

It ends all square at the Education City Stadium @adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022