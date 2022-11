روشنی کے مظاہرے کے دوران ایک لاکھ ڈالر کے ڈرون دریا میں جاگرے

پرتھ: رنگ برنگی روشنی والے سینکڑوں ڈرون کا ایک مظاہرہ اس وقت مہنگا پڑگیا جب کل 50 ڈرون باری باری دریا میں جاگرے اور مجموعی طور پر 66 ہزار ڈالر کا نقصان ہوگیا۔

پرتھ ڈرون کمپنی نے کہا ہے کہ دریائے سوان کے کنارے سینکڑوں روشنی بھرے ڈرون پرواز کررہے تھے کہ ہزاروں تماشائیوں کے سامنے 500 میں سے 50 ڈرون دریا میں گرگئے جو کمپنی کے مطابق ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔

The highly-anticipated City Of Light Christmas drone show didn’t go exactly as planned last night…

Multiple drones began malfunctioning and falling from the sky throughout, crashing into the Swan River below as crowds watched on. #9News pic.twitter.com/oThMMvUEYf

— 9News Perth (@9NewsPerth) November 21, 2022