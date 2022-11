فٹبال کلب بارسلونا کی رنبیر اور عالیہ کو منفرد انداز میں مبارکباد

بارسلونا: مشہور ہسپانوی فٹبال کلب بارسلونا نے بالی وڈ اداکار رنبیر کپور اور اداکارہ عالیہ بھٹ کی بیٹی کی پیدائش پر انہیں منفرد انداز میں مبارک باد دی ہے۔

عالیہ بھٹ نے اپنی اور رنبیر کپور کی بیٹی کے ہمراہ گزشتہ روز ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ’راحہ‘ رکھا ہے۔

پوسٹ کی گئی تصویر میں عالیہ اور رنبیر کی بیٹی کا نام دیوار پر لگی بارسلونا کی جرسی پر نظر آیا۔

رنبیر کپور فٹبال کے شوقین اور لیونل میسی کے بہت بڑے فین ہیں اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام پہلی بار مداحوں کو بتانے کے لیے میسی کے سابقہ فٹبال کلب بارسلونا کی جرسی کو منتخب کیا۔

بارسلونا فٹبال کلب نے سوشل میڈیا پر عالیہ اور رنبیر کو مبار ک باد دیتے ہوئے لکھا کہ ‘ بارسلونا کی ایک نئی فین پیدا ہوگئی، ہم بارسلونا میں آپ سب سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں’۔

Congratulations, @aliaa08 & Ranbir Kapoor!! A new Barça fan is born 👶. We can’t wait to meet you all in Barcelona. pic.twitter.com/Lef3P4DPe2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2022