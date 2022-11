ٹنڈو جام میں 2 دن بعد عمران خان سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا، شرجیل میمن

کراچی: وزیراطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران خان کے جلسے سے بڑا عوامی جلسہ اپنے حلقے میں کر کے دکھاؤں گا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے پنڈی میں ہونے والے جلسے پر ردعمل دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ ’عمران نیازی کا شو ناکام رہا کیونکہ دعوے کے مطابق لوگوں نے شرکت نہیں کی‘۔

انہوں نے اعلان کیا کہ میں اگلے دو روز میں اپنے حلقے ٹنڈو جام میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کروں گا جو عمران خان کے جلسے سے بڑا جلسہ ہوگا۔

Imran Niazi’s show was flop. People didn’t participated as claimed. After two days I will arrange a show in my constituency Tando Jam. It will be only a constituency based Jalsa, not central not provincial not district. I assure you it will be way bigger than PTI’s flop show.

