فیفا ورلڈ کپ؛ فرانس کی ڈنمارک کے خلاف 1-2 سے فتح

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے ڈنمارک کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔

اسٹیڈیم 974 (راس ابو عبود) میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے 23 ویں میچ میں فرانس نے ڈنمارک کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔

فرانس کی جانب سے مباپے نے 61 ویں منٹ میں ٹیم کو برتری دلائی جس کو ڈنمارک کے اینڈریاس کرسٹنسن نے 68 ویں منٹ میں برابر کر دیا۔

کھیل کے 86 ویں منٹ میں مباپے نے دوسرا گول اسکور کر کے فرانس کو ایک اور مرتبہ برتری دلائی جو وقت ختم ہونے تک برقرار رہی۔

France get the win! 🇫🇷

The holders are the first team into the last 16 at #Qatar2022@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022