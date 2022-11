جنرل ساحر شمشاد نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیا

راولپنڈی: جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیا، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق تقریب میں تینوں افواج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے علاوہ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی نے بھی شرکت کی۔

Gen Sahir Shamshad Mirza, newly appointed CJCSC assumed the charge of his office today. A smarty turned out contingent of tri-services presented him guard of honour. #GeneralSahirShamshad #SahirShamshadMirza pic.twitter.com/TDiFoZ37LF

— Atique Ur Rehman (@AtiqueUR_Rehman) November 27, 2022