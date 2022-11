سلمان خان اور ریواٹھی 32 برس بعد’ٹائیگر 3‘ میں ایک ساتھ نظر آئیں گے

ممبئی: بالی وڈ دبنگ اسٹار سلمان خان اور اداکارہ ریواٹھی 32 برس بعد ایک بار پھر فلم ’ٹائیگر 3‘ میں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔

بگ باس 16 کی قسط میں ریواٹھی نے اپنی آنے والی فلم ’سلام وینکی‘ کی تشہیر کے لیے کاجول کے ہمراہ بطور مہمان شرکت کی۔

شو کے دوران سلمان خان نے انکشاف کیا کہ وہ دونوں فلم ’ٹائیگر 3‘ میں 32 سال کے بعد ایک بار پھر ایک ساتھ نظر آئیں گے، جس میں کترینہ کیف بھی موجود ہیں۔

#10YearsOfEkThaTiger…And the journey continues. Get ready for #Tiger3 on Eid

2023. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April

2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. #katrinakaif | @kabirkhankk | @aliabbaszafar | #ManeeshSharma | @yrf pic.twitter.com/lYVckrp3au

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 15, 2022