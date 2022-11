اجے دیوگن نے نوجوان اداکار ورون دھون کو ’راک اسٹار‘ قرار دے دیا

ممبئی: بالی ووڈ کے سینئر اداکار اجے دیوگن نے نوجوان اداکار ورون دھون کو ’راک اسٹار‘ قرار دیا ہے۔

انڈین باکس آفس پر اجے دیوگن کی فلم ’درشیام 2‘ اور ورون دھوان کی فلم ’بھیڑیا‘ کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔

ورون دھون نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج کا اتوار خاص تھا کیونکہ ’درشیام 2‘ اور ’بھیڑیا‘ نے تمام سنیما دیکھنے والوں کو خوش کر دیا۔

Hey @Varun_dvn

I’m happy Bhediya & Drishyam 2 have managed to bring the audiences back to the theatres. It’s a feel good moment for us as an Industry. You’re a rockstar ✨ https://t.co/7P4uVABcjn

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 28, 2022