مودی کی پسندیدہ فلم ’کشمیر فائلز‘ بیہودہ اور پروپیگنڈا قرار دے دی گئی

ممبئی: انڈین فلم فیسٹیول کی جیوری نے فلم ’کشمیر فائلز‘ کو بیہودہ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔

آئی ایف ایف آئی جیوری کے سربراہ اسرائیلی فلم ساز نادو لیپڈ کے مطابق ’کشمیر فائلز‘ کو فیسٹیول میں دیکھنے سے جیوری کو دھچکا لگا۔

#Breaking: #IFFI Jury says they were “disturbed and shocked” to see #NationalFilmAward winning #KashmirFiles, “a propoganda, vulgar movie” in the competition section of a prestigious festival— organised by the Govt of India.

— Navdeep Yadav (@navdeepyadav321) November 28, 2022